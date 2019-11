Facebook-hyväntekeväisyydellä haetaan varoja vähäosaisille ihmisille ja eläimille – tutkija huolissaan trendi-ilmiöstä: "Väistämättä tulee epärehellisiä toimijoita"

Hyväntekeväisyysjärjestöjen rahoituksen rakenteita tutkiva Emilia von Troil sanoo, että niin sanotusta omatoimisesta avustamisesta on tullut trendikästä. Hän suhtautuu ryhmiin kuitenkin kahtiajakoisesti.

Hän muistuttaa, että kyse on ennen kaikkea alaan kohdistuvasta luottamuksesta yhteiskunnassa.

"Auttamiseen tarvitaan kasvokkaisuutta"

– Auttamisen organisoiminen on tehty helpoksi ja auttamisen kynnys matalaksi. Samalla tehdään asioita tunnetuksi ja vahvistetaan ihmisten kohtaamista, muun muassa myötätuntoa tutkinut Pessi kommentoi STT:lle sähköpostitse.

Pessi uskoo, että auttamista on muuttanut kohtaamisen kanavien muuttuminen.

– Tätä aikaa määrittää lyhytkestoisuus ja hetkellisyys, kuten myös digitaalisuus. Auttamiseen ja kohtaamiseen tarvitaan kuitenkin aina myös kasvokkaisuutta, jolla on valtava voima virtuaalisiin kohtaamisiin verrattuna. Mutta kasvokkain ei päästä niin notkeaan, nopeaan, laajaan ja uusia ihmisiä yhteen tuovaan auttamiseen kuin verkossa.

Söpöys herättää auttamisenhalun

Von Troil on havainnut, että ihmisten auttamisenhalu saadaan heräämään parhaiten esimerkiksi lasten tai eläinten kärsimyksen kautta.

– Itse aiheutetut ongelmat eivät herätä samalla tavalla sympatiaa. Lapset on todella herkkä paikka, ja eläimetkin ovat jo ihmisen kaltaisia, mikä on minusta pelottavaa. Vähiten myötätuntoa herättävät esimerkiksi alkoholistit, huumeongelmaiset ja kodittomat, he eivät ole niin söpöjä.