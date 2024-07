F1-tiimissä täyshärdelli päällä – taas vaihtuu tallipomo

Alpinen taustalla on tapahtunut muitakin isoja muutoksia. Pitkän linjan F1-vaikuttaja Flavio Briatore nimitettiin aiemmin kesällä tallin johtokuntaan.

Briatore on laittanut tuulemaan, sillä tallipäällikkövaihdoksen lisäksi Alpine on luopumassa Renaultin moottoreista. Ranskalaistalli on raporttien mukaan siirtymässä Mercedeksen moottoriyhteistyökumppaniksi.