Valtteri Bottaksen tallille tiukka ukaasi

F1-kausi jatkuu ensi viikonloppuna Hollannin Zandvoortissa ajettavalla kilpailulla. Kilpailun alla Hollannin vedonlyöntiviranomainen Kansspelautoriteit (KSA), on lähettänyt tiukan ukaasin Sauber-tallille. KSA vaatii Sauberia luopumaan nimessään olevasta pääsaponsorinsa, vedonlyöntiyhtiö Staken nimestä Hollanin osakilpailussa.

Sauberin virallinen koko nimi on Stake F1 Team KICK Sauber.

Vaikka vedonlyöntimainonta on Hollannissa sallittua, ei Stakella ole maassa lisenssiä, eikä näin lupaa tarjota palveluitaan. KSA:n tiedotteessa todetaan, että vedonlyöntiyhtiöt, joilla ei ole lisenssiä Hollannissa, ovat velvollisia ehkäisemään peliensä pelaamista Hollannissa esimerkiksi pyytämällä sivustonsa geoblokkaamista. Staken sivuston käyttäminen on estetty Hollannista, mutta KSA:n mukaan yhtiön pelejä pelataan maassa jonkin verran tästä huolimatta.

– KSA:n hallitus on tästä syystä kiireesti esittänyt Sauberille ja Hollannin osakilpailun organisaatiolle, ettei talli ajaisi Stake-nimen alla ja näin mainostaisi tätä palveluntarjoajaa.

Racingnewsin mukaan Sauber on joutunut pudottamaan Staken nimestään tällä kaudella myös Australiassa, Espanjassa ja Belgiassa, sillä vedonlyönnin markkinointi on maissa kiellettyä. Loppukaudesta nimimuutos on edessä vielä Qatarissa.