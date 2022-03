Täyskäännös: Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ulos paralympialaisista!

– Me IPC:ssä uskomme vahvasti, ettei urheilua ja politiikkaa pitäisi sekoittaa keskenään, mutta sota on nyt osa näitä kisoja ja monet hallitukset vaikuttavat kulissien takana meidän tapahtumaamme, IPC:n puheenjohtaja Andrew Parsons sanoo tiedotteessa.

– Tarkastelimme eilen tekemämme päätöksen yhteydessä paralympialiikkeen pitkän tähtäimen tulevaisuutta. Olemme ylpeitä niistä periaatteista ja arvoista, jotka ovat tehneet liikkeestä sen, mitä se on tänä päivänä. On selvää, että nopeasti kehittynyt tilanne on asettanut meidät ainutlaatuiseen ja mahdottomaan asemaan näin lähellä kisoja, Parsons sanoo.