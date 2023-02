F1-talli Mercedes esitteli uuden autonsa – väri vaihtuu jälleen, huomio kiinnittyi uniikkiin ratkaisuun

IMAGO/Kolvenbach/ All Over Press

– Tässä lajissa on tärkeää, että on rohkea ja uskaltaa kokeilla jotain uutta. Emme kokeneet, että kapeat sivuponttonit olivat syy sille, miksi auto ei ollut niin nopea. Joten pysyttäydyimme niissä. Eteen saattaa tulla kuitenkin hetki, kun jonkun päivityksen myötä ne muuttuvat. Se ei tapahdu välttämättä välittömästi, mutta tutkailemme erilaisia vaihtoehtoja, Wolff totesi.

– Tänä vuonna haluamme tehdä toisin. Se auto, mikä nyt on esillä, on suurimmalta osin se, millä testaamme ja millä lähdemme kauteen. On tärkeää, että ymmärrämme heti sen, että miten auto toimii, eikä niin, että yritämme piilottaa joitain osia, jotta saamme ehkä kymmenyksen tai kahden hyödyn ensimmäisessä kisassa, Wolff mietti.