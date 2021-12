Mercedekseltä kova paljastus kauden päätteeksi – kukaan ei saanut kiinni ex-pomon vinkistä

– Koronatilanne on yhä päällä, ja ensi vuodelle on tulossa valtava sääntömuutos, jonka vuoksi autoihin tulee massiivisia muutoksia. Tämän kauden osalta kyse on ollut tasapainoilusta sen välillä, miten paljon kehitämme nykyistä autoa suhteessa ensi vuoden autoon.

– Meillä on ollut useita ongelmia kauden aikana, mutta se on ollut hienoa, että talli on etsinyt yhdessä pieniä kehityskohteita ja tuonut ne autoon. Niin paljon kuin haluaisinkin, että kaikki on helppoa ja olemme neljä kymmenystä muita nopeampia, sellaista ei ole tänä vuonna nähty.