”F1 on vitsi” – mestarikuskilta kovaa puhetta moottoriurheilun todellisesta kuninkuusluokasta

F1 on saavuttanut viime vuosina uutta suosiota Yhdysvalloissa Netflixin Drive to Survive -sarjan innoittamana, mutta Powerin mukaan kyseessä on kuitenkin varsin kehno paikka kuljettajille.

– Formula 1 on vitsi kilpailullisesti, mutta ei kuskien kannalta. He ovat uskomattomia kuskeja, ja säälin heitä siitä, etteivät he pääse kokemaan samaa tyydytystä kuin me.