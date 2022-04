F1-mestarilta tyly viesti miljardööriomistaja Lawrence Strollille – "Mitä iso pomo tekee?"

Stroll osti Force Indian nimellä tuolloin tunnetun tiimin vuonna 2018. Tallilla on nyt kulkenut erityisen heikosti, sillä se on jäänyt viidessä perättäisessä kisassa ilman pisteitä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Villeneuve lataa kritiikkiä tallin omistajalle Strollille.

– Tallin pyörittäminen vaatii muutakin kuin rahaa, kuten Lawrence Stroll saa nyt selville Aston Martinin kanssa. Se ei ole vaateketju tai kellomerkki, koska se on paljon monimutkaisempaa. Ratkaisujen löytäminen on erityisen vaikeaa, jos pyörität tiimiä pojallesi, Villeneuve totesi.

Australian kisaviikonloppu kävi Aston Martinille kalliiksi kolareiden myötä. Aston Martin on ainoa tiimi, joka on ilman pisteitä Williamsin Alexander Albonin oltua kymmenes kisassa.

– Tehtaan tunnelman täytyy myös olla ikävä, et ole tervetullut sinne hymyn kera. Pitkällä tähtäimellä tilanne ei ole helppo ratkaista. He ovat rakentaneet auton, joka on verrattavissa Williamsiin tai Haasiin. Ainoastaan ne tiimit onnistuivat tekemään sen pienemmällä budjetilla, Villeneuve päätti.