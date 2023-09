Lewis Hamilton jakoi rajun kommentin Max Verstappenin suuntaan – nosti esiin Valtteri Bottaksen, toinen suomalainen unohtui

Perez haastoi vielä alkukaudella Verstappenin, ottaen muun muassa kaksi voittoa. Kun kesä on mennyt pidemmälle, Perez on jäänyt aivan Verstappenin jalkoihin.

– Olen sitä mieltä, että niin Valtteri kuin kaikki minun tallikaverini ovat olleet paljon vahvempia, mitä Maxilla on ollut. Jenson ( Button ), Fernando ( Alonso ), George ( Russell ), Valtteri, Nico ( Rosberg ) – niitä on ollut niin monta. He kaikki ovat olleet hyvin tasaisia, eikä Max ole ajanut yhtäkään samankaltaista kuljettajaa vastaan, Hamilton jyrähti.

– Hän ei anna Maxille pisaraakaan happea. Yllättävää oli se, että kuinka brutaali hän oli tuon lausunnon kanssa. Kyllä, on selvää, että Lewis on jakanut tallin kovien kilpakumppanien kanssa, mutta en silti laskisi pois sellaisia kuskeja kuten Daniel Ricciardoa tai Pereziä. He ovat ihan maailmanluokan kuljettajia. Lewis ei vain halua antaa yhtään pois siitä, mitä hän on saavuttanut, Brundle mietti.