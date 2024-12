Qatarin F1-kisan kulkuun vaikuttanut irronnut peili hämmensi RB-tallin Yuki Tsunodaa enemmän kuin muita kuljettajia.

Williams-tallin Alexander Albonin autosta irronnut peili aiheutti Qatarin sunnuntain kisassa turva-autotilanteen, kun Valtteri Bottas rymisteli irto-osan päälle. Lasin ja hiilikuidun aiheuttamasta vaarasta varoitettiin kaksin keltaisin lipuin.

Osalle kuskeista ehdittiin kertoa jo ennakolta varoitus radalla olleesta peilistä. Japanilaiskuski Yuki Tsunodalle ei tiiminsä välittänyt viesti auennut missään vaiheessa.

– Ai se oli peili? Minä kuulin, että majava, Tsunoda tunnusti Motorsport.comin mukaan.

Tsunodan korvaan englannin kielen sana ”mirror” muuttui jostain syystä muotoon ”beaver”.

– Insinöörini sanoi, että ”siellä on majava”, mutta miksi majava olisi Lähi-idässä? Niin kuin miten se on mahdollista, että majava on Lähi-idässä? hän hämmästeli.

Tsunoda ehti miettiä asiaa kisan loppuun asti.

– Ajattelin, että okei, ehkä on tullut joku yllätys ilmaston lämpenemisen takia, ja se aiheuttaa paljon mielenkiintoisia juttua maapallolla.

Japanilaiskuskin hämmennystä saattoi lisätä se, että hänen kisainsinöörinsä Ernesto Desiderio puhuu englantia italialaisella korostuksella.

Tsunoda ei ollut nähnyt peiliä, mutta oli huomannut vaarasta varoittaneet tuplakeltaiset liput.