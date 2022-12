F1-kalenteriin ammottava aukko – Kiinan osakilpailu peruttiin

Kiinan GP:n peruuntumisen syynä on maan äärimmäisen tiukat koronarajoitukset, jotka estävät vapaamuotoisen matkustamisen maahan. Kiinan hallituksen nollapolitiikka koronan suhteen on johtanut tyytymättömyyteen rajoituksiin turhautuneen kansan keskuudessa, mikä on purkautunut protestien aaltona.