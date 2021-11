F1-kisa peruttu jo kolmatta kertaa peräkkäin – jatkosopimus silti vuoteen 2025 asti

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Shanghaissa kisattava Kiinan GP on ajettu viimeksi vuonna 2019, minkä jälkeen se on jo kahdesti peruttu kokonaan koronapandemian takia. Kiinan tiukat matkustusrajoitukset ovat tehneet maahantulosta erittäin hankalaa.

Kaudelle 2023 on suunnitteilla ennätyspitkä 23 osakilpailun kalenteri, mutta ohjelmassa on vielä monta epävarmaa kisaa. Huhtikuulle sijoitettu Australian GP on Kiinan tavoin peruttu jo kahdelta vuodelta, minkä lisäksi esimerkiksi Singaporen GP:n sopimus on katkolla.