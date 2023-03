Ex-tiedustelupäällikkö Georgij Alafuzoffille syyte törkeästä palvelusrikoksesta – kiistää syyllisyytensä

Puolustusvoimien ja EU:n sotilasesikunnan entistä tiedustelupäällikköä Georgij Alafuzoffia vastaan on nostettu syyte törkeästä palvelusrikoksesta, kertoo apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe tiedotteessaan.

Epäillyn rikoksen tekoaika on vuodesta 2005 vuoteen 2016. Syytteessä on kyse laajan turvaluokitellun tietoaineiston lainvastaisesta säilyttämisestä ja käsittelystä. Alafuzoff on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.