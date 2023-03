Vaalivalvoja Korkin kolumni: Lintilä näytti jo selviytyvän kuivin jaloin, kunnes hevosmiehen saapas hörppäsi uudemman kerran

Kumpikin iltapäivälehti tuuppasi perjantai-iltana maailmalle jutun Lintilän alkoholinkäyttöepäilyistä, ja sen jälkeen meno on mediassa äitynyt vallan hulvattomaksi.

Kuvaavaa on, että vaikka Iltalehti journalistin ohjeiden mukaisesti oli toteuttanut samanaikaisen kuulemisen velvoitteen jo aivan ensimmäisessä perjantai-illan jutussaan , piti lehden käydä vielä lauantaiaamuna kysymässä Pyhtään yleisötapahtumassa Lintilältä asiaa vielä uudestaan. Ehkä ajatuksena oli, että edellisillan juttu olisi saanut jallupullon narahtamaan?

Ei siinä mitään, näin journalismi toimii: kohusta herutetaan kaikki irti niin kauan kuin herutettavaa on. Myös Kymen Sanomat oli kärppänä paikalla, kun Lintilä puolilta päivin ilmaantui vaalitorille kotkalaiseen kauppakeskukseen.

Sen sijaan STT:n ja varsinkin Yleisradion toimintaa on pakko kummastella. Molemmat kertoivat Lintilää käsitelleissä lauantain jutuissaan, ettei ministeriä ole tavoitettu. Tämä siitäkin huolimatta, että Lintilällä oli samaan aikaan Kaakkois-Suomessa useita ennakkoon ilmoitettuja vaaleihin liittyviä yleisötilaisuuksia. Kun Ylen Kotkan aluetoimitus sattuu sijaitsemaan samassa kauppakeskuksessa, jossa Lintilä paitsi esiintyi lavalla myös jakoi auliisti kommentteja halukkaalle medialle, ei Yleä tällä kertaa voi moittia ainakaan yliyrittämisestä.

Muistoja Manalasta

Ennen kuin kukaan heristelee sormea veljeilystä tai kaveeraamisesta, on hyvä muistaa, että ravintola oli kuitenkin puolueetonta maaperää, eräänlainen mixed zone kuten urheilutapahtumien haastattelualueet.

Korona ja netti muokkasivat maailmaa

Kuten kaikki politiikan toimittajat tietävät, on pääministeri Sanna Marin (sd.) ollut edeltäjiään hankalammin median tavoitettavissa, eikä pandemian väistyminen ole juuri tilannetta kohentanut.

Kohti kuivempia aikoja

Sen jälkeen on menty yhä kuivempaan suuntaan ja hyvä niin. Kun en itse ole enää vuosiin jaksanut pyöriä Helsingin yöelämässä, en osaa ollenkaan sanoa, onko Manalan kaltaisia illanviettopaikkoja enää olemassakaan. Minulla ei siis ole esimerkiksi Mika Lintilän mahdollisesta alkoholinkäytöstä minkäänlaista näköhavaintoja ainakaan viiteen vuoteen.

Mikä nyt sitten on ministerille liikaa, sitähän tässä tunnutaan mittailevan.

Vaalivalvoja Korkki eli MTV Uutisten vaaliasiantuntija Jari Korkki on pitkän linjan politiikan toimittaja, joka aloitti TV-uransa MTV:n uutisten kesätoimittajana 1980-luvulla. Myöhemmin hänet on tultu tuntemaan muun muassa pitkäaikaisena Ylen politiikan toimittajana, sittemmin myös tuotteliaana tietokirjailijana ja viestintäasiantuntijana. MTV:n Pöllöraadissa Korkki on esiintynyt vuodesta 2019.