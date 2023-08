Ex-huippuhyökkääjä usuttaa brittiseuraa Glen Kamaran perään – suomalaistähdelle vuolasta ylistystä: "Hän olisi täydellinen"

Kamara on pyörinyt aktiivisesti otsikoissa Skotlannissa viime viikkoina, sillä hän on ajautunut päävalmentaja Michael Bealen alaisuudessa umpikujaan skottijätti Rangerissa.

Beale on jo aiemmin sanonut medialle, että edustusjoukkueen ulkopuolella harjoitteleva Kamara tulee vaihtamaan maisemaa tämän siirtoikkunan aikana.

Brittimedian mukaan yksi Kamaran tilannetta tarkasti seuraavista joukkueista on täksi kaudeksi Valioliigasta Mestaruussarjaan pudonnut Leeds. Leedsissa maaleja liukuhihnalta vuosina 2010-14 mättänyt McCormack kannustaa entistä seuraansa nappaamaan Kamaran riveihinsä.

– Glen olisi erinomainen lisä. Hänellä olisi rauhoittava vaikutus. Hän on hyvä ammattilainen, joka voisi johtaa esimerkillään ja auttaa muita paremmaksi. Puolustavia keskikenttäpelaajia ei listata tähdiksi Mestaruussarjassa, mutta hän auttaisi nuoria pelaajia suuresti, McCormack toteaa Daily Maillle.

– Jokaisessa ottelussa Glen pelaa vähintään 7,5 arvosanan arvoisesti. Hän ei luovu pallosta ja toisi hyvää vakautta heidän pelaamiseensa.

Leeds käy parhaillaan läpi murrosvaihetta, sillä monet viime kaudella Valioliigassa pelanneet pelaajat tähyävät muualle. Osa viime kauden avainpelaajista on jo vaihtanut täksi kaudeksi maisemaa, ja seuraavaksi lähtökuopissa on USA:n maajoukkuemies Tyler Adams, jota on huhuissa viety takaisin Valioliigaan.

McCormack painottaa, että Leeds tarvitsisi keskikentälle pelaajan, joka toimisi oivallisena esimerkkinä myös nuoremmille pelaajille.

– Leedsillä on nuori lahjakkuus Archie Gray, joka hyötyisi siitä, että Glenin kaltainen pelaaja olisi hänen rinnallaan. Glen on pelannut lähes kaikissa Suomen otteluissa EM-kisojen jälkeen, hänellä on yli 50 maaottelua ja pelasi säännöllisesti europelejä Rangersissa. Se, mitä hän voisi antaa nuorille pelaajille, olisi korvaamatonta. Hän on enemmän kuin tarpeeksi hyvä sille tasolle, McCormack hehkuttaa.

36-vuotias hyökkääjä on ihmetellyt, miksi Kamara on ajautunut sivuraiteille Rangerissa, vaikka suomalainen on ollut jo useamman vuoden ajan joukkueen tärkeimpiä pelaajia.