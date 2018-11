Ex-baarimikko ja tarjoilija valittiin nuorimpana naisena koskaan USA:n kongressiin – totuus iski päin naamaa: Ei kykene maksamaan pääkaupungin vuokria ennen ensimmäistä palkkaa

Ocasio-Cortez on syntynyt New Yorkin Bronxissa. Hänen äitinsä on syntynyt Puerto Ricolla ja isä Bronxissa, mutta hänelläkin on puertoricolaiset juuret. Kun isä kuoli vuonna 2008 vain 48-vuotiaana, joutui Alexandria-tytär tekemään välillä jopa 18 tuntia töitä päivässä, jotta perhe pystyi pitämään asuntonsa.