Newyorkilainen perhe oli pakkomuuton edessä, kun päivähoitomaksut nousivat 5000 dollariin kuukaudessa

3-vuotias Bert rakastaa junia ja erityisesti New Yorkin metroja.

– Grand Central, huutaa Bert ja kuljettaa junia puisilla radoilla.

– Minulla on tuhansia junia, väittää Bert ja äitiä naurattaa.

– Siksi meillä ei olekaan varaa lastenhoitoon, äiti Madeleine Rumely vitsailee.

Rumelylla on syy vitsailuun, sillä syntyperäinen newyorkilainen kuvitteli aina asuvansa kotikaupungissaan. Muutama kuukausi sitten Rumely joutui kuitenkin muuttamaan naapuriosavaltioon lastenhoidon kalleuden vuoksi.

– Brooklynissa asuminen ja lastenhoito on kallistunut ja suurin osa ystävistämme muutti New Jerseyyn jo ennen meitä. Maksoimme lastenhoidosta $5000 (noin 4600 euroa) kuukaudessa, mikä on paljon. Se sisälsi päivähoidon klo 8:45-18 välillä. Nyt maksamme $1600 (noin 1500 euroa) kuukaudessa, Rumely kertoo MTV Uutisille uudessa kodissaan New Jerseyssa.

Päivähoitomaksut vaihtelevat päiväkodin sijainnin ja tuntimäärän mukaan. MTV Uutiset tarkasteli useiden brooklynilaisten päiväkotien hinnastoja ja täyspäiväistä hoitoa (40h viikossa) on vaikea löytää alle 2000 eurolla kuussa eikä New York ei ole ainoa hintava lastenhoitopaikka.

– Keskimäärin amerikkalaiset maksavat lastenhoidosta lähes $11 000 vuodessa (noin 10 000 euroa), mikä on monelle vanhemmalle enemmän mitä he maksavat vuokraa, asuntolainaa tai yliopistomaksuja. Moni perhe maksaa kuitenkin keskimääräistä summaa enemmän asuinpaikasta riippuen, sanoo Childcare Aware of America -järjestön johtaja Anna Hedgepeth MTV Uutisille.

Yhdysvalloissa lastenhoito vie merkittävän osan vanhempien tuloista yleensä siihen asti kuin lapsi pääsee julkiseen kouluun noin 4-vuotiaana. New Yorkissa on tarjolla 3-vuotiaille ilmaisia 3K-ohjelmia, mutta niihin mahtuu vain harva.

Liittovaltion pandemian aikainen tuki päiväkodeilla on loppumassa syyskuussa, minkä uskotaan vähentävän päiväkotipaikkoja ja nostavan lastenhoidon hintaa entisestään. Liittovaltion pandemian aikainen tuki päiväkodeille oli Yhdysvaltain historian suurin noin 22 miljardia euroa. Sen loppuminen vaikuttanee The Century Foundation -ajatushautomon tuoreen selvityksen mukaan arviolta yli 70 000 päivähoito-ohjelmaan ja yli 3 miljoonaan lapseen.

Texasilaisen Choquette Hamiltonin päiväkoti joutui sulkemaan ovensa tuesta huolimatta kustannuksien vuoksi, vaikka työntekijöille maksettiin lähemmäs minimipalkkaa.

– Sanoisin, että lastenhoitojärjestelmämme on kriisissä, syvässä sellaisessa. Jopa keskiluokalla on vaikea maksaa lastenhoitokuluja. Tuore tutkimus arvioi, että Austinissa Texasissa tarvitaan $140 000 dollarin (noin 130 000 euron) vuositulot, jotta on varaa kunnolliseen lastenhoitoon. Kuinka monta perhettä se jättää ulkopuolelle? Sitten kun lisää vielä systemaattisen rasismin,

mikä suhteettomasti vaikuttaa köyhyydessä eläviin värillisiin, RISE Child Development -keskuksen entinen johtaja Hamilton kertoo MTV Uutisille.

Rumely ja Hamilton ovat pettyneitä kongressiin, joka epäonnistui sisällyttämään minkäänlaista tukea lastenhoitoon presidentti Joe Bidenin “Build Back Better” ja “Inflation Reduction Act” -ohjelmista äänestäessä. Demokraattien puskema ehdotus kaatui, koska demokraattisenaattori Joe Manchin kääntyi republikaanien kanssa vastustamaan tukea.

Rumelylla on teoria miksi päättäjillä ei tunnu löytyvän tahtoa lastenhoidon ongelmien korjaamiseksi.

– Tämä on kokonaisvaltainen ongelma, jota pidetään Yhdysvalloissa naisten ongelmana. Elämme paternalistisessa yhteiskunnassa, mikä on naisten kannalta ongelmallista, sillä tällä hetkellä on naisten vastuu löytää lastenhoito. Sen pitäisi olla koko perheen ja yhteiskunnan vastuulla, Rumely sanoo.

Myös Hamilton varoittaa seurauksista.