Yhdysvaltojen nuori politiikan komeetta nosti Suomen mallimaakseen – penää rahaa maksuttomalle koulutukselle ja terveydenhuollolle: "Kukaan ei kysy, miten maksamme avaruusjoukoista"

Ocasio-Cortez on yksi Yhdysvaltain kongressin uuden polven demokraattiedustajista, joka vannoi valansa viime viikolla. Newyorkilainen 29-vuotias Ocasio-Cortez on vaatinut muun muassa julkista terveydenhuollon tarjoamista kaikille kansalaisille, maksutonta koulutusta ja mittavia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yhdysvalloissa Ocasio-Cortezia on kutsuttu sosialistiksi näiden ehdotusten takia.