Evoluutio muokkaa ihmistä tälläkin hetkellä: Vuoteen 2100 mennessä lähes kaikilta uskotaan löytyvän valtimo, joka oli 1880-luvulla lähinnä kummallisuus

Yhä useammalla vastasyntyneellä on kyynärvarsissaan ylimääräinen valtimo ja tutkijat epäilevät, että kyse on juurikin lajiamme muokkaavasta evoluutiosta – tai tarkemmin ottaen esimerkki mikroevoluutiosta. Kyseinen valtimo on kyllä aiemminkin ollut mukana ihmisen sikiön kehityksessä, mutta yleensä se on kadonnut vauvan kehittyessä. Nyt valtimo on jäänyt kuitenkin yhä useammin pysyväksi.