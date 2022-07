Eva Dahlgren teki yllättävän paljastuksen uransa alkuajoista – erityisesti Suomella oli iso merkitys: "Erityinen paikka sydämessäni"

Kyseinen albumi sai valtavaa suosiota ympäri Pohjoismaita ja nousi laulajan tähänastisen uran menestyksekkäimmäksi studioalbumiksi. Se on vielä tänäkin päivänä yksi Ruotsin musiikkihistorian menestyneimmistä albumeista miljoonine ja taas miljoonine kuuntelukertoineen.

– Se oli fantastista. On niin paljon ihmisiä, jotka ovat kuunnelleet kyseistä albumia ja joilla on paljon muistoja siihen liittyen, joten oli upeaa soittaa sitä, hän kuvailee MTV Uutisille.

– Nyt olemme tässä ja tuntuu, että maailma on romahtanut. Kaikki albumin kappaleet tuntuvat taas ajantasaisilta, hän toteaa.

Swedish Press Agency/All Over Press

– On vaikeaa nähdä, että lähellä meitä on käynnissä sota ja mitä demokratialle tapahtuu maailmalla. Se on todella outoa, hän sanoo.