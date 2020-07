Euroryhmä valitsee tänään uuden puheenjohtajan – Nouseeko ryhmän johtoon ensimmäistä kertaa nainen?

Videokokouksessa toimitettava äänestys on suljettu, joten valtiovarainministerit eivät näe, kuka on äänestänyt ketäkin. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella enemmistöä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen välillä.

Ennen nousuaan valtiovarainministeriksi Calvino toimi pitkään korkeissa tehtävissä EU-komissiossa. Calvino on saanut tuenilmauksen esimerkiksi Saksasta.

Luxemburgin Gramegna pyrkii euroryhmän johtoon jo 2,5 vuotta sitten, mutta hävisi silloin kisan Portugalin Mario Centenolle. Diplomaattitaustaisella Gramegnalla on pitkä kokemus euroryhmästä, sillä hän on toiminut Luxemburgin valtiovarainministerinä vuodesta 2013 lähtien.

Irlannin Donohoe on puolestaan korostanut haluaan toimia sillanrakentajana pohjoisen ja etelän välillä. Donohoelle tukea on osoittanut esimerkiksi keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP, joka on eurooppalainen puolueryhmittymä.