Eurooppaministeri Tuppurainen elvytysrahastosta MTV:lle: Suoran tuen osuus suurempi kuin Suomi odotti

Tuppuraisen mukaan Suomen maksut täsmentyvät myöhemmin. Hänen mukaansa Suomi on myös saamapuolella esimerkiksi maaseudun kehittämisen ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Tuppuraisen mukaan hyvää on myös se, että rahoitus on sidottu oikeusvaltioperiaatteeseen.