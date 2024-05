Euroopassa hinkuyskäepidemia, Suomessakin tautiryppäitä – yksi asia tulee muistaa: "Vastoin yleistä käsitystä..."

Hinkuyskään voi kuitenkin sairastua missä iässä tahansa ja vaara sairastua taudin vakavaan muotoon on erityisesti alle kuuden kuukauden ikäisillä vauvoilla.

Pienet lapset voivat saada hinkuyskästä pysyviä keskushermostovaurioita, sillä yskäkohtausten yhteydessä hapen puute on mahdollinen.

Suomessa tautiryppäitä kouluissa

Suomessakin alueellisia tartuntaryppäitä on ollut etenkin Helsingin, Varsinais-Suomen alueella, Oulussa ja Kempeleellä.

Tautia kiertää Rokotepalvelun mukaan tällä hetkellä etenkin ala- ja yläkouluikäisten keskuudessa, jossa rokotussuoja on hiipunut tai vajaa.

Hinkuyskärokote on syytä ottaa, jos...

Omakustanteinen yhdistelmärokote on erityisen tarpeellinen mikäli lähipiirissä on pieniä vauvoja tai työssään on tekemisissä alle 1-vuotiaiden lasten kanssa.