Näin tunnistat rajusti leviävän hinkuyskän – tässä tapauksessa hoitoon on päästävä heti

Tämän vuoden aikana Suomessa on löydetty 714 laboratoriovarmennettua hinkuyskätapausta. Tapaukset ovat THL:n mukaan vain jäävuoren huippu.

Hinkuyskän oireet

Jälkitautien ja komplikaatioiden riski kasvaa iän myötä. Esimerkiksi 65 vuotta täyttäneillä on havaittu korkeampi riski joutua sairaalahoitoon kuin 45–64-vuotiailla aikuisilla.

Milloin hoitoon?

Muutenkin jos yskä kestää epätyypillisen pitkään, sen syy on selvitettävä lääkärin vastaanotolla.

Hinkuyskä todetaan nenänielun eritteestä, ja sitä hoidetaan alkuvaiheessa antibiooteilla. Teho on sitä parempi, mitä nopeammin hoito päästään aloittamaan.

Rokotus on tärkeä

Omakustanteinen yhdistelmärokote on erityisen tarpeellinen, jos lähipiirissä on pieniä vauvoja tai työssään on tekemisissä alle yksivuotiaiden kanssa.