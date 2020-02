Euroopan suurin teleoperaattori lyttää Nokian 5g-laitteet – nimittää alan huonoimmiksi

Reuters pohjaa tietonsa omaan lähteeseen ja Deutsche Telekomin sisäisiin asiakirjoihin, jotka on kirjoitettu viime vuoden heinä- ja marraskuun välisenä aikana.

Niiden perusteella Deutsche Telekom on kuitenkin päättänyt antaa Nokialle mahdollisuuden tuotteidensa parantamiseen. Syynä on yhtiön haluttomuus käyttää kiinalaisyhtiö Huawein tuotteita sitä uhkaavien rajoitusten vuoksi. Reutersin mukaan Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on antanut marraskuussa vakuutuksen tuotteiden paranemisesta.