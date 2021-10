Euroopan lääkevirasto hyväksyi Modernan tehosterokotteen täysi-ikäisille

EMA totesi tutkimusten osoittavan, että kolmas annos Modernan Spikevax-rokotetta 6–8 kuukautta toisen annoksen jälkeen nostaa vasta-aineiden tasoja niillä aikuisilla, joilla rokotteen antama suoja on hiipumassa. Rokotteiden suojateho voi tutkimusten mukaan hiipua etenkin henkilöillä, joilla on vakavia immuunijärjestelmän puutteita.

Modernan rokotetta on käytetty myös Suomessa. Aiemmin tässä kuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi, että rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille varovaisuusperiaatteen vuoksi. Pohjoismaisessa tutkimuksessa on havaittu, että Modernan rokotteen saaneilla alle 30-vuotiailla miehillä on hieman muita korkeampi riski saada sydänlihastulehdus.