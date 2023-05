EU:ssa halutaan estää Unkarin lähestyvä puheenjohtajuus, Orbanin hallinto närkästyi – "Kukaan ei voi viedä sitä meiltä"

– Jos käy niin, että Orban todella ottaa haltuunsa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden vuonna 2024, on Euroopan parlamentin harkittava porttikiellon antamista hänelle. Emme neuvottele lainsäädännöstä autokraattien kanssa, totesi Unkarin kärkäs kriitikko europarlamentissa, Saksan vihreä meppi Daniel Freund Twitterissä .

"Unkarin-vastainen aloite"

– Tehdään tämä nyt selväksi: EU:n puheenjohtajuus ei ole oikeus, vaan velvoite. Kuten olemme luvanneet, me suoritamme velvollisuutemme, kukaan ei voi viedä sitä meiltä, Varga sanoi Facebook-kirjoituksessa.

Orbanin johtama Unkari on lyönyt säröjä EU-maiden yhteiseen rintamaan hyökkäyssodalta puolustautuvan Ukrainan tukemisessa. Orban on kieltäytynyt antamasta sotilasapua Ukrainalle ja on vastustanut Venäjän vastaisia pakotteita.