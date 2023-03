Ukrainan unkarilaiset ovat Orbanin ja Kiovan puristuksessa

Lokakuussa länsiukrainalaisen Mukatshevon kaupungin keskiaikaisen linnan pihalla syntyi patsaskiista. Unkarin kansallissymboli, myyttinen Turul-lintu, sai lähteä, ja tilalle tuli Ukrainan vaakunasta tuttu kolmikärki.



Mukatshevon, unkariksi Munkacsin, pormestarin Andri Balohan mukaan Turul on keisariajan Unkarin kansallismielinen symboli ja sen oikea paikka on museossa. Aiemmin pormestari poistatti myös Unkarin liput julkisten rakennusten edustalta.



– On tärkeää osoittaa, että Transkarpatia on ollut, on ja tulee aina olemaan osa Ukrainaa, Baloha perusteli toimiaan.



Ukrainan ja Unkarin suhteet ovat olleet kireät jo vuosikausia, eikä Unkarin Venäjää myötäilevä linja suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen ole auttanut asiaa yhtään. EU:n ja Naton jäsen Unkari on ollut aukko länsimaiden yhteisessä Ukrainaa tukevassa rintamassa torjumalla talouspakotteita ja kieltäytymällä toimittamasta aseita Ukrainalle.



Ukrainan noin 100 000 ihmisen unkarilaisvähemmistön asia tuntuu sen sijaan olevan Budapestin vallanpitäjille sydämen asia. Pääministeri Viktor Orbanin linja on saanut Balohan kaltaiset ukrainalaispoliitikot epäilemään, että Unkari havittelee Taka-Karpatiaksikin kutsutun Transkarpatian anastamista takaisin itselleen.

Kielikysymys on hiertänyt jo pitkään





Pääosa Ukrainan etnisistä unkarilaisista asuu Transkarpatian alueella, joka kuului ennen ensimmäistä maailmansotaa Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Unkaria on hermostuttanut Ukrainan vuonna 2017 hyväksytty laki, jonka mukaan korkeakoulututkintoa ei enää voi suorittaa unkarin kielellä.



Myös perusopetuksessa unkarinkielisen opetuksen määrää on supistettu. Unkari on vastannut tähän rahoittamalla avokätisesti unkarinkielisiä kouluja Ukrainassa.



Mukatshevossa opettajana työskentelevän Pal Popovicsin koulun seiniä koristavat kuvat Unkarin historiallisista merkkimiehistä, ja siellä opetetaan aineita vain unkariksi. Ensi syyskuusta alkaen vähintään viidesosan opetuksesta pitää olla ukrainankielistä.



Popovics pitää riitelyä opetuskielestä valitettavana.



– Opetus äidinkielellä on tärkeää identiteettimme säilyttämisen kannalta. Rajoitukset saavat meidät tuntemaan itsemme toisen luokan kansalaisiksi, Popovics sanoo.



Monien Transkarpatian miesten kerrotaan paenneen Unkarin puolelle, jotta he eivät joutuisi sotarintamalle. Ilmahälytystä koulun kellariin paenneen Popovicsin mukaan asia ei ole niin yksioikoinen.



– Me maksamme veromme ja taistelemme muiden maanmiehiemme tavoin Venäjän hyökkäystä vastaan, hän vakuuttaa.

Taistelija ihmettelee, miksi Unkari ei anna aseita