EU-parlamentti päättää Ursula von der Leyenin kohtalosta EU-komission johdossa

Von der Leyenin on saatava yli puolet 720 hengen parlamentin äänistä, jotta hän voi siirtyä komission johtoon myös toiselle kaudelle. Tästä syystä von der Leyen on viime aikoina kiertänyt parlamentin poliittisia ryhmiä ja vastannut näiden kysymyksiin komission tulevasta linjasta.

Mikäli von der Leyen ei saisi tarvittavia ääniä kasaan, EU-maiden poliittisten johtajien on laadittava Eurooppa-neuvostossa kuukauden sisällä uusi ehdotus komission puheenjohtajaksi.

Taustalla poliittiset neuvottelut

Keskiryhmillä on parlamentissa enemmistö, mutta äänestys tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä. Von der Leyen ei voi siis etukäteen täysin luottaa siihen, keiden tuen hän saa taakseen.

Asiaan on liittynyt herkkyyksiä, koska von der Leyenin oma taustaryhmä EPP suhtautuu osin hyvin epäillen vihreisiin. Yhteistyötä ECR:n kanssa puolestaan eivät ole halunneet juuri muut kuin EPP:n oikea laita.

Niinistö: Vihreiden tuki näyttää lupaavalta

– Von der Leyen on meidän ryhmämme kuulemisessa luvannut edistää esimerkiksi ilmastopolitiikkaa niin, että tieteen pohjalta asetetaan uusi päästövähennystavoite vuodelle 2040. Ja jatketaan vihreää siirtymää ennen kaikkea puhtaiden investointien vauhdittamiseksi, että Eurooppa saa myös kilpailukykyä teollisuuteen ilmastoratkaisuilla, Niinistö sanoi.

Italia on myös suuri jäsenmaa ja von der Leyenin työtä auttaa, mikäli sen pääministeripuolue on EU:ssa neuvotteluväleissä muiden kanssa. Tästä syystä von der Leyenin on jo pitkään odotettu taipuvan Melonin tahtoon myöhemmin esimerkiksi komissaarien salkkuja jaettaessa.