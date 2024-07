Saako von der Leyen jatkokauden EU-komission johdossa? Äänestys on päättynyt ja ääniä lasketaan

Äänestys von der Leyenin jatkokaudesta on päättynyt ja ääniä lasketaan. Äänestys tapahtui paperisilla äänestyslipuilla.



Von der Leyenin on saatava yli puolet 720 hengen parlamentin äänistä, jotta hän voi siirtyä komission johtoon myös toiselle kaudelle. Tästä syystä von der Leyen on viime aikoina kiertänyt parlamentin poliittisia ryhmiä ja vastannut näiden kysymyksiin komission tulevasta linjasta.



Mikäli von der Leyen ei saisi tarvittavia ääniä kasaan, on EU-maiden poliittisten johtajien laadittava Eurooppa-neuvostossa kuukauden sisällä uusi ehdotus komission puheenjohtajaksi.