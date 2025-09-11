EU-parlamentti hyväksyi torstaina Gazaa koskevan päätöslauselman, jossa tuomitaan muun muassa Israelin aiheuttama nälänhätä Gazassa.

Parlamentti ilmaisi myös tukevansa kahden valtion ratkaisua. Lisäksi parlamentti tuomitsi jyrkästi äärijärjestö Hamasin rikokset Israelia vastaan.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 305 puolesta, 151 vastaan ja 122 tyhjää. Paikalla olleista suomalaismepeistä päätöslauselmaa tukivat parlamentin keskustaoikeistolaisen EPP:n Aura Salla, Sirpa Pietikäinen ja Pekka Toveri. Mika Aaltola EPP:stä äänesti tyhjää.

Tukensa antoivat myös liberaalin Renew-ryhmän Anna-Maja Henriksson, Elsi Katainen ja Katri Kulmuni, vasemmistoryhmän Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo, demareiden Eero Heinäluoma ja Maria Guzenina ja vihreiden Ville Niinistö.

