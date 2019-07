Suomi mainittu! EU-komission johtoon pyrkivä Ursula von der Leyen puhui suomalaisesta vehnänviljelijästä – parlamentti äänestää komission puheenjohtajasta illalla

– On erittäin tärkeää, että metsien hiilensidonnasta pidetään huolta. Se toteutuu parhaiten aktiivisen metsänhoidon ja metsätalouden kautta, ei niinkään puun käyttöä rajoittamalla.

Von der Leyen tarvitsee taakseen 374 europarlamentaarikkoa. Hänen omalla puolueryhmällään EPP:llä on 182 meppiä, joten laaja tuki tarvitaan myös kahdelta muulta parlamentin isolta ryhmältä.

Saksalaisehdokkaan taakse kallistuvalla liberaaliryhmä Renew Europella on 108 paikkaa. Euroopan parlamentin sosialisteilla ja sosiaalidemokraateilla on 154 paikkaa. He arvioivat tukeaan ryhmäkokouksessa iltapäivällä.