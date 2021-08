EU:n ulkoministerit ovat huolissaan evakuoinneista ja pakolaisaallosta – tällaista suhdetta unioni tavoittelee Taleban-hallinon kanssa

– Kaikkien suurin murhe on tällä hetkellä omien maiden kansalaisten evakuointi. Tilanne on kuitenkin yhä kaoottinen. Murheena on myös suurlähetystöjen, sotilaiden ja EU:ta avustaneiden afganistanilaisten työntekijöiden evakuointi, MTV:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola raportoi tiistai-iltana.