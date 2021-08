EU:n ulkoministerien kanssa juuri kokoustanut Haavisto kertoo Afganistanin tilanteesta – "Neljä suomalaista on saatu tänään turvaan Kabulista"

Voit seurata tilaisuutta tästä artikkelista. Tilaisuus on päättynyt.

Monessa puheenvuorossa korostettiin, että Afganistan on liian tärkeä maa, että yhteydet sinne katkeaisivat.

19.22: Haavisto kertoo, että neljä suomen kansalaista on saatu tänään Suomeen Kabulista. Eilen Kabulista pääsi pois 18 Suomen kansalaista.

Monella EU-maalla on tavoitteena saada paikan päälle Kabuliin evakuointikoneita.

19.26: Lisää suomalaisia on sunnuntaina ja maanantaina ilmoittanut Suomen ulkoministeriölle olevansa Afganistanissa

Haaviston mukaan on todennäköistä, että sotilaskoneet tekevät välilaskun jossain, josta sitten jatkolentoja voi tehdä esimerkiksi kaupallisilla koneilla.

– En voi tarkemmin evakuointireittejä kuvata. Tilanne muuttuu koko ajan ja on myös kyse haettavien turvallisuudesta.

19.33: Haaviston mukaan on vaikea tässä vaiheessa sanoa, millaiset yhteydet EU:n ja Talebanin välille saadaan jatkossa. EU:lta kuitenkin on edustaja huomenna matkustamassa Kabuliin, jossa hän hoitaa yhteyksiä eri maihin ja toivottavasti myös Talebaniin.

19.35: Haaviston laskujen mukaan 22 on saatu turvaan Kabulista. On vielä vaikeaa sanoa, milloin he saapuvat Suomeen.