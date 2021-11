EU:n pakotteet johtivat siirtolaiskriisiin Puolan rajalla – kannattaako uusia edes asettaa? Helena Petäistö tekisi EU:ssa yhden muutoksen, jotta asiat etenisivät

Nyt maahan on lennätetty ihmisiä pääasiassa Lähi-Idästä, ja tuhansia on jäänyt jumiin ja leiriytynyt Puolan vastaiselle rajalle.

– EU:han on neuvotellut lähtömaiden ja kauttakulkumaiden kanssa vaikuttaakseen siihen, että ihmisiä ei ylipäätään tulisi Valko-Venäjälle. Toisaalta nythän neuvotellaan uusista pakotteista. On esitetty, että tulisi viides paketti talouspakotteita, joita kohdistettaisiin hybridioperaation suunnittelijoihin, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen avaa.

– Haastattelin viime viikolla Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantajaa (Tsihanouskaja on Valko-Venäjän oppositiojohtaja). Hän korosti sitä, että EU:lla on kestänyt tässä kauan. Tilanne tosiaan alkoi jo keväällä ja nyt vasta mietitään pakotteita, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Puumalainen kertoo.

Miten EU on kehittynyt kriiseissä?

"Strateginen kompassi" kirkastamaan tavoitteita

– Tämä on ollut (Emmanuel) Macronin kuningasajatus vuodesta 2017 lähtien. Macron on halunnut, että EU:sta tulisi globaali toimija. Ettei EU aina peesaisi esimerkiksi Yhdysvaltoja, ja nyt kun Yhdysvallat lähti omille teilleen, Ranska on nähnyt, että tämä on entistä tärkeämpää, hän avaa.