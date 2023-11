EU lupasi Ukrainalle miljoona tykistöammusta – puolustusministerit kohtasivat Brysselissä karun totuuden

– Täyttyykö se tavoite, niin sitä on vaikea sanoa. Mutta se tiedetään, että se tilanne on aika huolestuttava, hän sanoo.

Yhteishankintoja ja puolustuskapasiteettia

Hän myös nosti esille Naton koordinoimat tilaukset. Puitesopimuksineen niitä on 2,4 miljardilla eurolla, joista suoria tilauksia on miljardin verran.

Unkari karheana

– Tietysti siellä on yleisesti Unkarin ja Slovakian käyty tätä keskustelua. Mutta esimerkiksi Slovakia on myös indikoinut sitä, että heillä on varastosta tavarat jossain määrin loppu. Ja annetaan sitä, mitä on, tai sitten humanitaarisen puolen apua enemmänkin.