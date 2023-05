EU:n korkea edustaja Borrell: Ukrainaan toimitetut ammusmäärät ovat merkittävästi luultua suuremmat

Ukrainaan on mennyt EU-alueelta jo 220 000 ammusta miljoonan ammuksen tavoitteesta, sanoo EU:n korkea edustaja Josep Borrell. Luvut ovat aiempaa tuoreempia ja eroavat merkittävästi julkisuuteen tulleista tiedoista, joiden mukaan tavoitteessa oltaisiin vasta 60 000 ammuksen kohdalla.

Borrell kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa EU-maiden puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häneltä myös kysyttiin tiedotustilaisuudessa, kuinka toimitetun ammusmäärän mittaluokka on voinut kasvaa hyvin äkillisesti.

Borrell sanoi, että eri päivinä luvut näyttävät erilaisilta. Hänen mukaansa on nähtävillä, että suurin määrä on tullut "aivan lopussa", millä hän ilmeisesti viittasi tarkastelujaksoon.

– Ajattelen, että tällä määrällä meidän on mahdollista saavuttaa miljoonan tavoitteemme, ja teemme todella parhaamme saavuttaaksemme sen.

Kaikkonen: Tavaraa on saatu liikkeelle

Kaikkosen käsityksen mukaan kapasiteetin parantamisessa on päästy eteenpäin, mailta on tullut aiempaa ajantasaisempaa tietoa ja mittaluokka on aiemmin julkisuudessa esillä ollutta suurempi.