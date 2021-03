EU-komission puheenjohtaja uhkaa Astra Zenecaa vientikiellolla, jos EU ei saa omia toimituksiaan ensin

EU:n on mahdollista kieltää suunniteltu vienti, von der Leyen sanoi saksalaisen Funke-mediatalon haastattelussa. Von der Leyenin mukaan Astra Zenecan on täytettävä sopimuksensa Eurooppaan ensin, ennen kuin se toimittaa rokotteita muualle.

Brittiläis-ruotsalaisen Astra Zenecan toimitusongelmat ovat aiheuttaneet kitkaa yhtiön ja EU:n välille. Von der Leyenin mukaan yhtiö on toimittanut vain 30 prosenttia 90 miljoonasta rokotteesta, jotka se alun perin lupasi toimittaa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yhtiö on syyttänyt viivästyksestä EU-alueen tehtaitaan. EU-viranomaisissa on kuitenkin herättänyt suuttumusta se, että Britanniaan Astra Zeneca on pystynyt toimittamaan kaikki sovitut rokotteet.