EU-komissio: Venäjän vaatima kaasumaksumekanismi rikkoo pakotteita – "97 prosentissa sopimuksista valuutta on dollari tai euro"

Mamerin mukaan komissio on toimittanut jäsenmaille opastusta siitä, miksi näin on.

Asiaa tunteva EU-virkamies sanoo, että EU ei hyväksy sitä, että Venäjä vaatii kaasuyhtiöitä perustamaan kaksi tiliä Gazprombankiin, eikä kaasutoimitusta kuitata maksetuksi ennen kuin rahat on vaihdettu rupliksi tilien välillä.

– Emme voi hyväksyä sitä, että yhtiöt pakotetaan avaamaan toinen tili ja että ensimmäisen ja toisen tilin välillä eurosumma on täysin venäläisten viranomaisten ja Venäjän keskuspankin käsissä, ja että maksu on lopullinen vasta, kun se on vaihdettu rupliksi, EU-virkamies selitti torstaina.