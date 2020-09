Uusi maahanmuuttopaketti julkistetaan: EU:n turvapaikkapolitiikan remonttia yritetään jälleen

– On selvää kaikille, että ad hoc -tyyppinen solidaarisuus tai vapaaehtoisuus ei riitä. Se on todettu jo monena vuonna, Johansson sanoi AFP:lle.

Pysyvää ratkaisua ei ole löytynyt

Turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa on ollut jälleen esillä viime päivinä, kun tulijoita tungokseen asti täynnä ollut Morian leiri tuhoutui tulipalossa Lesboksen saarella Kreikassa toissa viikolla.

Dublin-järjestelmä on määrittänyt, mikä EU-maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Siitä ja sen uudistamisesta on kiistelty vuosia.

Järjestelmän mukaan turvapaikanhakijan hakemuksen käsittely ohjataan usein sille jäsenmaalle, johon hakija on ensimmäisenä saapunut. Tämä on luonut painetta erityisesti eteläisiin EU-maihin.