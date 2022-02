Etyjin tarkkailijat: Tulitaukorikkomusten määrä Itä-Ukrainassa on lisääntynyt dramaattisesti

Tulipallo valaisi yötaivaan Luhanskissa

Itä-Ukrainassa on kerrottu tapahtuneen kaksi räjähdystä, joista toisen kerrotaan tapahtuneen separatistialueiden läpi kulkevalla öljyputkella, kertoo venäläismedia. Öljyputken kerrotaan kulkevan Venäjältä useisiin osiin itäistä- ja Keski-Eurooppaa.

Druzhban öljyputken väitetystä perjantaisesta räjähdyksestä on kertonut muun muassa uutistoimisto RIA Novosti, jonka mukaan räjähdys tapahtui Venäjän tukemien separatistien hallussa olevassa Luhanskin kaupungissa.

Sodan osapuolia kehotetaan pitäytymään sitoumuksissaan

Sodan vuoksi on saanut surmansa yli 14 000 ihmistä ja yli 1,5 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Länsimaat ovat viime aikoina varoitelleet toistuvasti Venäjän suunnittelevan uutta hyökkäystä Ukrainaan ja muun muassa Yhdysvallat on arvioinut Venäjän pyrkivän kehittämään valheellisen oikeutuksen uudelle sodalle.

Perjantaina lehdistötilaisuudessa Ukrainan tilannetta kommentoineen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan hän on nyt vakuuttunut siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan.

Bidenin mukaan on perusteltua uskoa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan tulevalla viikolla tai tulevina päivinä, ja kohteena on Ukrainan pääkaupunki Kiova. Bidenin mukaan diplomatia on kuitenkin mahdollista hyökkäykseen asti.