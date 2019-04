Etuajassa startannut kylvökausi yllätti monet viljelijät – pellot paikoin jopa rutikuivia: ”Kaikki tapahtui hyvin äkkiä”

Runsaslumisen talven jäljiltä pellot ovat olleet eteläisimmässä Suomessa jopa poikkeuksellisen kuivia. Jo päiviä jatkunut lämmin ja sateeton jakso on kuivattanut pellot monin paikoin rutikuiviksi.

– Kyllähän se harvinaista on, että pellot ovat tässä vaiheessa vuotta näin hyvässä kunnossa. Ei paljon jää jyrsimellä kokkareita. Muutenkin on rutikuivaa, kertoo maatalousyrittäjä Juho Aula.

Kevätkylvöt tiloilla kiireimmillään



– Meillä varhaisperunan istutus on käytännössä ottaen jo valmis. Avomaan peruna on istutettu ja olemme noin viikon tai puolitoista edessä normaalista aikataulusta. Viljan kylvöille tässä aletaan samalla tavalla noin puolitoista viikkoa normaalia aikaisemmin, kertoo MTK-Laitilan puheenjohtajanakin työskentelevä Juho Aula.

Poikkeuksellisen lämmin jakso on pitänyt viljelijät hyvin kiireisinä. Päivät venyvät helposti ylitöiden puolelle.

Pakkasyöt viljelijöiden kiusana



Vaikka kevätkylvöt on käynnistyneet monin paikoin suotuisasti, vaanii yöpakkaset tilallisia vielä pitkään.

– Kaikilla tiloilla on varmasti harsot käytössä. Useimmilla on myös sadetusmahdollisuudet käytössä. Harso ei kuitenkaan yksinään täysin estä pahimpia yöpakkasvaurioita, vaan juuri sadetus on tehokkaampi keino, päättää agronomi Anna Setälä.