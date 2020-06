Ainakin neljä ihmistä kuollut Meksikon voimakkaassa maanjäristyksessä – jälkijäristykset mahdollisia

Maanjäristys sattui tiistaiaamuna Oaxacan osavaltiossa maan eteläosassa, mutta se tuntui myös eri puolilla pääkaupunki Mexicoa, jonne järistysalueelta on matkaa useita satoja kilometrejä.

New York Times kertoo, että Oaxacan kuvernöörin Alejandro Muratin ja Meksikon pelastuspalvelun kansallisen koordinaattorin David Leonin mukaan neljän ihmisen on varmistettu kuolleen.

Öljynjalostamo suljettiin

Mexican Oil kertoi, että sen öljynjalostamo Oaxacan Salina Cruzissa on suljettu varotoimenpiteenä. Jalostamossa oli syttynyt tulipalo, joka saatiin yhtiön mukaan tukahdutettua välittömästi.

New York Timesin mukaan Yhdysvaltain Tyynenmeren tsunamikeskus antoi aiemmin tsunamivaroituksen Meksikon, Guatemalan, Hondurasin ja El Salvadorin rannikoille. Tsunamivaroitus kuitenkin peruttiin lehden mukaan muutamaa tuntia myöhemmin.

Pääkaupungin sairaaloita evakuoitiin

