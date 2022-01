Etiopiassa ainakin 50 ihmisen kerrotaan kuolleen ilmaiskussa pakolaisleirille

Iskussa on kuollut tähän mennessä 56 siviiliuhria, kirjoitti Tigrayn kansan vapautusrintaman (TPLF) edustaja Getachew Reda Twitterissä lauantaina iltapäivällä. Getachew ei kertonut iskun ajankohtaa.

Mekelen kaupungin sairaalasta Tigrayn osavaltiosta kerrotaan kuitenkin AFP:lle, että uhreja on viety tigraylaiseen sairaalaan, jossa on raportoitu 55 ihmisen kuolleen ja 126 loukkaantuneen.

TPLF on taistellut Etiopian hallituksen joukkoja vastaan marraskuusta 2020 lähtien. Konfliktissa on kuollut tuhansia ihmisiä, ja siitä on seurannut syvä humanitaarinen kriisi.