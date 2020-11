Etiopian Tigraysta ammutut raketit osuneet naapurimaan pääkaupunkiin – 21 000 ihmistä on paennut konfliktia, joka uhkaa levitä rajojen ulkopuolelle

Raketti-iskut ovat viimeisin viite siitä, että Etiopian sisäinen konflikti on leviämässä maan rajojen ulkopuolelle.

Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) johto uhkasi lauantaina Eritreaa iskuilla, sillä heidän mukaansa eritrealaisia sotilaita on ollut mukana Tigrayn joukkojen vastaisissa sotatoimissa. Iskuja uhattiin tehdä paitsi pääkaupunki Asmaraan myös satamakaupunki Massawaan.

Etiopian hallitus on kiistänyt eritrealaisten mukanaolon. Tietoja on kuitenkin vaikea vahvistaa kumpaankaan suuntaan, sillä viestintäkanavat eivät toimi alueella.

On vielä epäselvää kuinka monta rakettia Eritreaan on kaiken kaikkiaan ammuttu tai mistä päin Tigrayta ne on laukaistu. Selvyyttä ei ole myöskään siitä osuivatko raketit tarkoitettuihin kohteisiinsa ja millaista tuhoa ne ovat saaneet aikaan.