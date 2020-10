Arktinen merijää kutistui ennätyspieneksi, jo 10 vuoden päästä saatetaan nähdä täysin sula pohjoisnapa – "Emme tiedä kaikkia seurauksia"

Syyskuussa arktisen merijään laajuudeksi Pohjoisella jäämerellä mitattiin 3,9 miljoonaa neliökilometriä. Luku on mittaushistorian toiseksi pienin. Vielä vähemmän merijäätä oli vuonna 2012.

– Kyllä se kertoo siitä, että arktinen alue lämpenee, merijää koko ajan vähenee ja vähenee, ilmastonmuutos etenee arktikassa. Näitä muutoksia, mitä on nähty viimeisten 10–15 vuoden aikana, ei voida enää selittää muulla kuin ilmastonmuutoksen etenemisellä, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala.

Jääkarhut kärsivät, miekkavalaat yleistyvät

Arktisen merijään kesäaikaisella hupenemisella on monenlaisia seurauksia.

Sula pohjoisnapa nähdään ehkä piankin

Sulamisvauhti on ollut selvästi nopeampi kuin ilmastomallit ovat ennustaneet. On mahdollista, että kokonaan sula pohjoisnavan alue nähdään jo seuraavien 10 vuoden aikana.

– Se voi olla ensi vuonna tai 10 vuoden päästä. Sitä ei kukaan pysty sanomaan. Todennäköisyys, että pohjoisnapa olisi sula, on jo aika suuri, arvioi Haapala.

Kaikkia syitä ja seurauksia ei tunneta

– Jos puhutaan ekosysteemistä ja biodiversiteetistä, sen kato arktisella alueella tulee olemaan suurta. Ehkä itse tutkijana olen kaikkein eniten huolissaan siitä, että me emme tiedä sitä. Me aukaisemme nyt ikkunan kokonaan uuteen Arktikseen, mutta emme tiedä kaikkia syitä ja seurauksia, joita tapahtumaan. Tutkijalla on vähän epävarma tunnelma, kuvailee Haapala.