Etelä-Suomen yllä havaittu harvinainen tulipallo

Tulipallosta on Ursan havaintopalveluun lähetettyjen ilmoitusten perusteella tehty havaintoja muun muassa Helsingissä, Turussa, Kirkkonummella, Espoossa ja Paimiossa. Ursan mukaan useimmat tulipallot näkyvät taivaalla vain 1–5 sekuntia.

Tulipallot eivät sinänsä ole harvinaisia, mutta niiden näkyminen päivätaivaalla eli vaalealla taivaalla on harvinaista, kertoo Ursan tiedottaja Anne Liljeström MTV Uutisille.

Otitko kuvan tai videon maanantaiaamun tulipallosta? Lähetä se meille WhatsAppilla: 040 5785504 tai osoitteeseen mtvuutiset.fi/lukijankuvat.

– Meillä on selvityksessä, että mikä sen lentorata on ollut, kuinka kookkaasta kappaleesta on kyse ja onko siitä voinut pudota maanpinnalle meteoriitteja.