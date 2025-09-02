Etelä-Korean arvio: Noin 2 000 pohjoiskorealaista sotilasta on kuollut Ukrainan sodassa

Kuvituskuva. Etelä-Korea arvioi, että noin 2000 Pohjois-Korean sotilasta on kuollut Ukrainan sodassaAOP
MTV UUTISET – STT

Pohjois-Korea myönsi viime huhtikuussa tukeneensa Venäjää sotilaallisesti.

Noin 2 000 pohjoiskorealaista sotilasta on kuollut Venäjän käynnistämässä sodassa Ukrainaa vastaan, arvioi Etelä-Korean tiedusteluelin. Asiasta kertoo maan parlamentin jäsen Lee Seong-kweun.

Huhtikuussa Etelä-Korean kansallinen tiedustelupalvelu arvioi pohjoiskorealaisten kuolleiden määräksi vähintään 600. Päivitetyn arvion mukaan määrä olisi sittemmin yli kolminkertaistunut.

Läntisten tiedustelulähteiden mukaan Pohjois-Korea on tukenut Venäjää omilla joukoillaan viime vuoden syksystä lähtien. Pohjois-Korea itse myönsi asian ensi kertaa huhtikuussa, kertoi NBC News tuolloin.

