Etelä-Carolinan entinen republikaanikuvernööri Nikki Haley haastaa Donald Trumpin

– Jotkut ihmiset katsovat Amerikkaa ja näkevät haavoittuvuuden. Sosialistinen vasemmisto näkee tilaisuuden kirjoittaa historiaa uudelleen. Kiina ja Venäjä ovat marssimassa. He kaikki ajattelevat, että meitä voidaan kiusata ja potkia ympäriinsä, Haley sanoi.

– Teidän pitäisi tietää tämä minusta: En siedä kiusaajia. Ja kun lyöt takaisin, se sattuu enemmän, jos sinulla on korkokengät jalassa, hän jatkoi.

The New York Timesin mukaan Haleyn kampanja on saanut rohkaisua monista mielipidetutkimuksista, joiden mukaan hypoteettisessa moniehdokasasetelmassa Donald Trumpin voittaa alle 50 prosenttia republikaanien äänestäjistä. Hänen osallistumisensa kisaan korostaa sitä, miten entinen presidentti ei ole onnistunut pelottelemaan kilpailijoita.