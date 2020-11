– Meillä testatuista viisi prosenttia on koronapositiivisia ja se on todella korkea luku. Virusta on siis alueella ihan kenessä meissä tahansa, toteaa hyvinvointiyhtymän pandemiajohtaja Tuomo Nieminen Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa.

Viime viikolla yli 30 joukkoaltistumistilannetta

Tiistain tietojen mukaan alueen sairaalahoidossa on neljä Covid-19-tautiin sairastunutta potilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Yhteensä varmistettuja koronavirustartuntoja on todettu epidemian aikana yhtymän alueella 489, ja koronavirusnäytteitä on otettu kaikkiaan lähes 46 000.